Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Увольнение Власова с должности агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Как сообщалось, Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.