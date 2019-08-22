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15:34 22.08.2019

Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

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Врио главы ГФС уволил Власова с должности главы Одесской таможни

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Увольнение Власова с должности агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Как сообщалось, Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Теги: #таможня #кадры #власов #одесса #гфс
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