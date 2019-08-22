Высочайший небоскреб Японии построят в Токио к 2023 году

Японская компания Mori Building планирует к 2023 году возвести небоскреб высотой 330 метров, сообщило агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что этот небоскреб станет самым высоким зданием в Японии. В настоящее время таким объектом считается 300-метровая высотка в Осаке.

В небоскребе из стекла и стали будут располагаться как жилые, так и офисные помещения.

Он будет возводиться в центральном районе Токио и станет одним из объектов в комплексе зданий, куда также войдут отель и международная школа.

Однако этот небоскреб сможет называться самым высоким зданием страны лишь до 2027 года, когда компания Mitsubishi Estate планирует возвести еще более высокое сооружение - 390 метров - недалеко от токийского вокзала.