События

14:54 22.08.2019

На западе и севере Украины в пятницу станет прохладнее, а на юге и востоке по-прежнему будет очень тепло

2 мин читать
На западе и севере Украины в пятницу станет прохладнее, а на юге и востоке по-прежнему будет очень тепло

В Украине в пятницу, 23 августа, западные и северные области будут находиться под влиянием более прохладного воздуха, остальная территория – в очень теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны местами пройдет кратковременный дождь с грозой; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге до 35°.

В Киеве 23 августа без осадков. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была 35,3° в 2007 году, самая низкая ночью 7,5° в 1976 году.

В Украине 24 августа без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью и в центральных областях, днём также в Приазовье прогнозируются отдельные кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, в южных и восточных областях 16-22°; днём в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, на юге и востоке страны до 35°.

В Киеве в субботу, 24 августа, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 утра четверга, 22 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в р.Днепре в пределах г.Киева 21°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 22.08.2019
Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

Борис Джонсон заверил Зеленского, что на саммите "Семерки" во Франции подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в G7

14:39 22.08.2019
Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

13:48 22.08.2019
В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

12:32 22.08.2019
Поддержка референдума о независимости Украины сейчас так же высока, как и накануне референдума 1991

Поддержка референдума о независимости Украины сейчас так же высока, как и накануне референдума 1991

12:07 22.08.2019
Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин Федосов

Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин Федосов

11:20 22.08.2019
Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

Новый посол Австрии вручил копии верительной грамоты замглавы МИД Украины

11:20 22.08.2019
На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

09:50 22.08.2019
Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

Посольство Украины в США призывает лидеров G7 совместными усилиями заставить Россию вернуться к конструктивному поведению

09:27 22.08.2019
Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013г

08:35 22.08.2019
На Сумщине пограничники разоблачили попытку незаконной переправки парашютов в Украину из России

На Сумщине пограничники разоблачили попытку незаконной переправки парашютов в Украину из России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

На украинских политзаключенных в РФ могут обменять на Баранова и Одинцова – адвокат

В Полтаве горит здание "Новой почты", без пострадавших

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция Кировоградщины ввела в действие план "Сирена" в связи с убийством в Кропивницком адвоката и ранением еще одного человека

Половина украинцев впервые с 2004 считает, что события в Украине развиваются правильно

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

В Кропивницком возле СИЗО расстреляли адвоката

Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

Более 54% граждан выступают против изменения территории Украины на референдуме, 19% - за обязательное проведение референдума

Суд подтвердил решение о сохранении Думенко на должности руководителя ГЭЦ

Тайник со считавшимся утерянным в боях в 2014-15гг оружием нашла СБУ в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района

Почти 41% украинцев считают вступление в НАТО наилучшим гарантом безопасности Украины, внеблоковый статус поддерживают 36%

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА