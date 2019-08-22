События

14:37 22.08.2019

Половина украинцев впервые с 2004 считает, что события в Украине развиваются правильно

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Половина украинцев впервые с 2004 считает, что события в Украине развиваются правильно

Половина опрошенных граждан Украины (50,5%) в августе 2019 года впервые за годы замеров с 2004 года отметили, что события в стране развиваются в правильном направлении, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным исследования, противоположного мнения придерживаются 23,1% опрошенных и еще 26,9% не определились с ответом.

Для сравнения в декабре 2018 года лишь 18,1% украинцев определяли развитие событий в стране как правильное, а 69,7% оценили как неправильное.

Также 47,7% граждан считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 33,7% - что способна это сделать в более отдаленной перспективе, 7,6% - что страна не способна преодолеть нынешние вызовы. В декабре 2018 года оптимистов было 20,2%, умеренных оптимистов – 46,4%, пессимистов – 14,9%.

Политическую ситуацию в Украине оценивают в целом как спокойную 25,6% респондентов, 5,5% – как благополучную, 52,7% – как напряженную и 8,4% – как критическую и взрывоопасную. В декабре 2018 года абсолютно доминировала оценка ситуации как напряженной (63,6%) и критической (25,2%).

Чувство надежды при мыслях о будущем Украины преобладает у 55,8% опрошенных украинцев, у 36,3% преобладает оптимизм, у 17,8% - тревога. В декабре 2018 года надежда была у 51,8% респондентов, оптимизм – у 28,1%, тревога – у 32,7%.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження". Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.

Теги: #развитие #опрос
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