События

14:08 22.08.2019

На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

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На Донбассе с начала четверга зафиксировано 5 вооруженных провокаций боевиков

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 четверга зафиксировано пять вооруженных провокаций боевиков, сообщает Министерство обороны Украины.

"Дважды противник нарушил режим прекращения огня на луганском направлении и трижды - на донецком", - сказано в сообщении Минобороны в четверг.

Незаконные вооруженные формирования открывали прицельный огонь в сторону украинских позиций вблизи Водяного, Новотроицкого и Богдановки.

Во всех трех случаях незаконные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

"В дальнейшем вражеский огонь был подавлен силами украинских войск, которые применили пехотное оружие", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 5:00 утра боевики били из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новолуганского и Зайцево.

"Наши защитники ответили противнику прицельным огнем из дежурных огневых средств, опять же не применяя запрещенное оружие. По состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась, и продолжает находиться под полным контролем нашей войск", - сообщили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #провокации
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