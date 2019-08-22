События

13:48 22.08.2019

Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

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Аккаунты Бандеры, Мазепы и Петлюры в соцсетях покажут на выставке в центре Киева в пятницу

В центре Киева в День государственного флага Украины, 23 августа, откроют выставку "Фактор свободы", посвященную роли в украинской истории Степана Бандеры, Ивана Мазепы и Симона Петлюры.

Выставку открывает Украинский институт национальной памяти (УИНП) и Центр исследований освободительного движения, сообщает пресс-служба Института нацпамяти.

"Какими были бы аккаунты Мазепы, Петлюры, Бандеры в социальных сетях? Как их жизненный путь отразили бы Гугл-карты? Какими были плюсы и минусы их ключевых решений? Все это и еще кое-что интересное можно увидеть завтра на выставке "Фактор свободы", - написал директор УИНП Владимир Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Открытие выставки запланировано на 12:00 пятницы на ул.Крещатик, 22 возле здания Главпочтамта. Экспозиция будет доступна для осмотра круглосуточно.

Теги: #киев #петлюра #выставка #мазепа #бандера
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