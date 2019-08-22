События

13:48 22.08.2019

В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

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В Польше при проведении работ в LG Chem Wroclaw Energy погиб украинец, в Николаеве в терминале "Ника-Тера" упали с высоты два человека

В Польше при проведении работ на предприятии LG Chem Wroclaw Energy по соглашению с компанией ООО "Украинский Аутсорсинг" (Каменское Днепропетровской обл. - работа на польских предприятиях с трудоустройством в Украине) погиб подсобный работник 1991 года рождения.

Как сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда) в четверг, ЧП со смертельным исходом произошло 17 августа текущего года в 19.20.

"Во время установки технологической прокладки внутри лифта, выполняя работы по соглашению на территории предприятия LG Chem Wroclaw Energy в Республике Польша, пострадавший застрял между основными роликами и роликами перемещения лифта. Получил травмы, несовместимые с жизнью", - констатируется в информации Гоструда.

В Винницкой области 20 августа в 16.10 погиб подсобный рабочий ООО "Бонус В" 1973 г.р. :"Во время выполнения ручных земляных работ (копание ямы) около здания хлебного цеха, для сооружения септика, произошел сдвиг почвы, которым был засыпан пострадавший, находившийся в выемке. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия".

В Николаеве ЧП произошло 21 августа в 10.05 с двумя работниками ООО "Морской специализированный порт (МСП) "Ника-Тера", входящего в Group DF Дмитрия Фирташа. Монтажник и электросварщик во время ремонта металлического настила пола металлической огражденной конструкции эстакадного типа из стальных профилей галереи перегрузочного транспортера ПТ-34 грузового района № 2 произошло падение потерпевших из высоты. При этом погиб монтажник 1964г.р., электросварщик 1975 г. р. травмирован.

По данным Гоструда, на производстве в Украине в январе-июне 2018 года было травмировано 1943 человека, в том числе 207 - со смертельным исходом, в I полугодии-2018 - 2061 человек и 187 человек соответственно. При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле за первое полугодие 2019 года было травмировано 460 человек, в том числе со смертельным исходом - 31 (в I полугодии-2018 - 516 и 22 чел.), в угольной промышленности - 352 и 11 (358 и 12 чел.), в агропромышленном комплексе - 238 и 33 (216 и 29), в машиностроении - 149 и 9 (174 и 12), на транспорте - 139 и 36 (169 и 42), в строительстве 124 и 35 (91 и 21), в металлургии - 103 и 6 (121 и 11), в горнорудной и нерудной - 82 и 9 (89 и 11), в химической - 76 и 11 (60 и 8), в энергетике - 65 и 10 (62 и 4).

Теги: #польша #смерть #украина
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