События

13:22 22.08.2019

Более 54% граждан выступают против изменения территории Украины на референдуме, 19% - за обязательное проведение референдума

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Более 54% граждан выступают против изменения территории Украины на референдуме, 19% - за обязательное проведение референдума

Против изменения территории Украины по результатам всеукраинского референдума выступает 54,5% опрошенных украинцев, еще 19% считают, что для изменения территории страны нужно обязательно проводить референдум, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным исследования, 11,5% опрошенных считают необязательным проведение референдума для изменения территории страны, еще 15% затруднились ответить.

При этом 54,5% украинцев затруднились ответить на вопрос, есть ли в стране закон о всеукраинском референдуме, 19% считают, что в стране есть такой закон, 11,5% считают, что его нет.

Также 23,4% респондентов считают, что можно признать вопрос, который выносится на всеукраинский референдум, неконституционным, 28,6% считают, что нельзя этого сделать, 48% затруднились ответить.

42,1% украинцев считают, что признать неконституционными вопросы, которые выносятся на всеукраинский референдум, может Конституционный суд Украины, 13,2% - что может Верховный суд, 10,1% - что Верховная Рада. 34,6% респондентов не знают ответа на этот вопрос.

Кроме того, 70,6% украинцев инициировали бы сейчас проведение референдума по вопросу установления единого для всех налога в 5%, а для олигархов – в 40%. Не инициировали бы такой референдум только 13,9%.

69,8% украинцев инициировали бы референдум об установлении смертной казни для педофилов, 16,1% - не делали бы этого.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження". Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.

Теги: #референдум #опрос
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