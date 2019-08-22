Суд подтвердил решение о сохранении Думенко на должности руководителя ГЭЦ

Апелляционный суд Киева оставил в силе решениеПечерского райсуда Киева об отказе отстранить от должности директора ГП "Государственный экспертный центр" (ГЭЦ) Татьяны Думенко.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в юридической компании "Правовой Альянс", представляющей интересы Думенко в суде, указанное постановление суда не подлежит обжалованию.

"Команда адвокатов Тарас Беспалый и Илья Костин продолжают активно работать над опровержением фактов, изложенных в подозрении по сути, и двигаться в направлении закрытия уголовного производства или оправдательного приговора суда", - сообщили в компании.

Комментируя решение суда, в юридической компании также отметили, что, "вопреки желанию прокуроров и следователей ГБР Думенко будет продолжать выполнять свои обязанности и руководить ГЭЦ".

"Хотим подчеркнуть, что это единственное госпредприятие, объединяющее всех специалистов страны в направлении регистрации лекарственных средств, в частности, занимается проведением экспертизы на безопасность, эффективность, качество лекарств. Результаты экспертизы согласовывает Минздрав, после чего лекарственное средство считается зарегистрированным и поступает в оборот", - отметили юристы.

В юркомпании подчеркнули: суд не поверил доводам прокуратуры и ГБР о том, что Думенкоможет влиять на свидетелей и уничтожить документы.

"В ходатайстве не было никаких доказательств возможности совершения таких действий. Также в ходатайстве было указано, что отказ Думенко свидетельствовать против себя является дополнительным основанием для ее отстранения от занимаемой должности, "поскольку Думенкоотказывается сотрудничать со следствием". По мнению защиты (Думенко – ИФ), такое утверждение может быть либо манипуляцией, либо неким правовым нигилизмом со стороны следствия", - подчеркнули адвокаты.

Кроме того, по словам защиты руководителя ГЭЦ, в ходе судебного заседания судьи отдельно отметили противоречия самого подозрения и ходатайства, поскольку такое преступление предусматривает халатность, в то время как в ходатайстве указано о возможных умышленных действиях, что является нелогичным.

Костин и Беспалый подчеркнули, что решения, которые принимает ГЭЦ во время судебного процесса над Думенко, являются легитимными.

"Расследование в отношении Думенко не может быть основанием для обжалования решенийГЭЦ", - отметили юристы.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору ГЭЦ Минздрава Думенко. По словам Думенко, ее обвиняли в нарушениях, связанных с расторжением ею договора аренды помещений, которые занимал ГЭЦ в течение 10 лет.

В июле Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство ГБР и не отстранил Думенко от должности директора ГЭЦ.

С поддержкой главы ГЭЦ выступил ряд профессиональных и общественных организаций, в том числе Американская торговая палата и Европейская бизнес ассоциация.