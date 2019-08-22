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13:03 22.08.2019

Тайник со считавшимся утерянным в боях в 2014-15гг оружием нашла СБУ в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района

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Тайник со считавшимся утерянным в боях в 2014-15гг оружием нашла СБУ в заброшенной школе в одном из поселков Новоайдарского района

В заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые, по предварительным данным, числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, изъяли автомат Калашникова АК-74, 2 подствольных гранатомета, 3 гранаты Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 выстрелов к ВОГ-25, 1220 патронов калибра 5.45 мм, глушитель к автомату Калашникова. Арсенал направлен на экспертизу", - говорится в обнародованном в четверг на странице СБУ в соцсети Фейсбук сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря военного имущества) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Также в СБУ отметили, что в течение 2019г на территории Луганской и Донецкой областей спецслужба изъяла из незаконного оборота почти 50 тысяч единиц стрелкового оружия, боеприпасов, патронов и взрывных устройств, а также более 15 кг взрывчатки.

Теги: #оос #сбу #оружие #тайник
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