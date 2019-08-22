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12:52 22.08.2019

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

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Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Мировые автомобильные компании оказались в сложной ситуации из-за отсутствия в США единой позиции относительно стандартов в сфере автомобильных выбросов.

Президент США Дональд Трамп в среду подверг критике автопроизводителей, заключивших соглашение с властями Калифорнии, которые предъявляют к сектору более жесткие требования, чем Белый дом.

В прошлом году Трамп предложил изменить план постепенного ужесточения стандартов в сфере выбросов, а также требований к расходу топлива в автомобилях, принятый при предыдущем президенте Бараке Обаме на период до 2026 года. Трамп предложил остановиться на стандартах, соответствующих уровню 2020 года в плане Обамы.

Такое предложение было выдвинуто Белым домом в ответ на жалобы автопроизводителей, которые считали, что план Обамы не принимает в расчет изменившиеся за последнее время предпочтения американцев в пользу более крупных и менее энергоэффективных автомобилей.

Власти Калифорнии, не согласные с предложениями Трампа, пообещали ввести собственные, более жесткие стандарты для отрасли. Власти штата имеют такое право, и стандартов Калифорнии придерживаются еще несколько американских штатов, на долю которых в общей сложности приходится более трети продаж автомобилей в США.

Ford Motor, Honda, BMW и Volkswagen (VW), а также еще 13 автопроизводителей, ранее в этом году официально обратились к Трампу с просьбой возобновить переговоры с властями Калифорнии для выработки единых стандартов, однако Белый дом отказался искать компромисс.

В конце июля Ford, Honda, BMW и VW подписали собственное соглашение с Калифорнией, согласившись придерживаться стандартов штата в сфере выбросов.

В среду Трамп высмеял автопроизводителей, не поддержавших его предложения и пошедших на сделку с Калифорнией, причем особенно досталось Ford Motor.

По словам Трампа, Генри Форд, основавший Ford, "был бы очень разочарован, если бы увидел, что его компания хочет производить гораздо более дорогие и при этом гораздо менее эффективные автомобили, поскольку ее топ-менеджеры не хотят спорить с калифорнийскими регуляторами".

"Легендарные Генри Форд и Альфред Слоун, основавшие Ford и General Motors (GM), переворачиваются в гробу из-за слабости нынешних руководителей компаний, готовых тратить больше на производство автомобилей, не являющихся ни более безопасными, ни более хорошими, но при этом более дорогими", - написал Трамп в Твиттере.

По словам Трампа, его предложение привело бы к снижению стоимости автомобилей для потребителей в среднем более чем на $3000, сделав их существенно более безопасными.

В ответном заявлении Ford говорится, что компания сфокусирована на защите окружающей среды, а также обеспечении доступности автомобилей. "Соглашение с Калифорнией дает регулятивную стабильность, позволяя при этом добиться более значительного снижения выбросов по сравнению с другими предлагаемыми стандартами", - заявили в Ford.

Пока ни один автопроизводитель не присоединился к сделке четырех компаний с властями Калифорнии, пишет Dow Jones. Fiat Chrysler Automobiles NV и Kia Motors Corp. заявили, что хотели бы видеть единые стандарты для отрасли по всей стране, в то время как GM подготовила собственные предложения по изменению стандартов.

Власти Калифорнии предъявили иск администрации Трампа, рассчитывая предотвратить чрезмерное, по их мнению, смягчение стандартов к выбросам. Судебная битва может занять несколько лет, в течение которых неопределенность в отношении требований для автомобильного сектора сохранится.

Теги: #выбросы #honda #сша #volkswagen #ford #трамп #bmw
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