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12:33 22.08.2019

Виталий Кличко сообщил о блокировании его страницы в Instagram из-за атаки "троллей"

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Виталий Кличко сообщил о блокировании его страницы в Instagram из-за атаки "троллей"

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в четверг утром его официальную страницу в соцсети Instagram заблокировали из-за массированной атаки так называемых интернет-"троллей", а также анонсировал скорое восстановление работы страницы.

"Друзья! Сегодня утром мою официальную страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-"троллей". Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве, и мы планируем сделать. Но, видно, не всем это нравится", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг около полудня.

В связи с этим мэр Киева констатировал, что "политика - вещь грязная".

"В ближайшее время работа страницы в Instagram восстановится. Остаюсь на связи здесь, а также в официальном канале Telegram: https://t.me/vitaliy_klitschko", - написал Кличко.

Теги: #кличко
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