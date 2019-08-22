Поддержка референдума о независимости Украины сейчас так же высока, как и накануне референдума 1991

Если бы референдум о провозглашении независимости Украины состоялся в августе 2019 года, абсолютное большинство украинцев (89%) поддержало бы независимость страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Как отмечается, такой высокий показатель наблюдался лишь в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума.

Согласно данным исследования, для 68% граждан День Независимости Украины – это государственный праздник, для 23% - это просто выходной день и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой.

День Независимости как государственный праздник больше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах Украины, несколько меньше - на Юге (58%) и Востоке (60%).

Для 53% опрошенных празднование Дня Независимости 24 августа связано с принятием Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины. Остальные связывают эту дату либо с референдумом о независимости (22%), либо с принятием Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины (11%), а 14,5% не смогли дать определенного ответа.

Также 26% украинцев считают, что за годы независимости больше было положительного, 23% - что больше было негативного, а 46% склоняются к мнению, что было поровну и положительного, и отрицательного.

Эти оценки стали существенно позитивнее по сравнению с 2011 годом, когда 31% опрошенных ответили, что больше было негативного, и только 13,5% ответили, что больше было положительного.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом "Видродження". Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.