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12:17 22.08.2019

Более 450 украинских правоохранителей погибли на Донбассе с начала АТО – Аваков

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Более 450 украинских правоохранителей погибли на Донбассе с начала АТО – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что за годы независимости страны при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель, а с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 455 полицейских, сообщает пресс-служба МВД.

"К сожалению, количество потерь в правоохранительных рядах с началом антитеррористической операции возросло. В упорной борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена инвалидность, 1 пленён, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца", - отметил министр во время почтения памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей в четверг на Соломенской площади Киева.

Увековечили память погибших коллег и заместители министра внутренних дел, руководство Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной и миграционной служб, Национальной академии внутренних дел, ветераны ОВД и родные погибших правоохранителей.

Теги: #оос #аваков #ато
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