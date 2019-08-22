Пожар на складе "Новой почты" в Полтаве потушили утром в четверг, пострадавших нет

Спасатели утром в четверг ликвидировали пожар на складе "Новой почты" в Полтаве, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГСЧС в Полтавской области

Сообщение о пожаре поступило в 19:53 в среду, "спасатели локализовали пожар в 02:00, ликвидировали в 9:04" в четверг, информирует пресс-служба..

В тушении пожара принимали участие 81 человек личного состава и 20 единиц техники Главного управления ДСНС Украины в Полтавской области.

Огнем уничтожено помещение склада на площади 1500 кв. м и имущество в нем.

Причина пожара устанавливаются. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.