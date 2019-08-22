Кабмин продлил до 2022 право национальной киностудии оставлять все средства от аренды недвижимости на развитие производства

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2021 года право национальной киностудии оставлять средства, полученные от аренды недвижимого государственного имущества в полном объеме на развитие собственного производства.

"Принятие этого документа позволит продлить срок предоставления предприятиям, учреждениям и организациям сферы кинематографии, находящимся в сфере подчинения Министерства культуры Украины, права оставлять средства, полученные от аренды недвижимого государственного имущества в полном объеме на развитие собственного производства", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Украины.

Ожидается, что реализация данного решения позволит государственным предприятиям отрасли кинематографии, за счет средств доходов полученных от аренды недвижимого государственного имущества, находящегося на их балансе, улучшить материально-техническую базу, осуществить ремонтные работы, улучшить инфраструктуру на частичную модернизацию производства.

Среди прочего, использование доходов от аренды уменьшит нагрузку на государственный бюджет, существенно сократит запрос на государственную финансовую поддержку для покрытия собственный расходов.

Кроме того, государственные киностудии получат возможность направлять часть прибыли на создание национальных фильмов и одновременно претендовать на меньшую долю государственного финансирования через систему государственной поддержки кинематографии.