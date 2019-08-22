События

08:49 22.08.2019

Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

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Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в минувшую среду, говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" в четверг.

Обстоятельства гибели и имена погибших военных не сообщаются.

"В соответствии с политикой Министерства обороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников", - говорится в сообщении.

По данным афганских СМИ, в 2019 году в Афганистане погибли не менее 15 военнослужащих США.

Теги: #сша #военные #афганистан #гибель
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