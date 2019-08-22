На Сумщине пограничники разоблачили попытку незаконной переправки парашютов в Украину из России

Пограничники Сумского отряда в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019" разоблачили попытку перевезти парашюты из России через границу в Украину, сообщила Государственная пограничная служба.

"Патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы. Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности и сообщается взаимодействующие структуры.