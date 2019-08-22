В Лисичанске восстановили электроснабжение водоканала

На трех насосных и двух канализационных насосных станциях КП "Лисичанскводоканал" восстановили электроснабжение, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 августа восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 19 августа в результате задолженности за электроснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянием на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой.

Также остается обесточенной одна насосная станция "Приволье".

В течение суток подразделения ГСЧС подвозили населению 136 кубометров технической воды. Всего с начала работ подвезено 253 кубометров (из них подразделениями ГСЧС 198 кубометров технической и 40 кубометров питьевой). От ГСЧС привлекалось 18 человек личного состава и шесть единиц техники.