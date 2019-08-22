В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар на втором этаже школы

В Тернопольской области спасатели ликвидировали пожар на площади 600 кв. м. на втором этаже двухэтажной школы, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 августа в 1:29 в с. Манаев Зборовского района в двухэтажном здании школы на втором этаже возник пожар. В 6:35 пожар ликвидирован на площади 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причина пожара и ущерб.

К тушению привлекалось 10 человек и 4 единицы техники, из них от ГСНС 8 человек личного состава и 2 единицы техники.