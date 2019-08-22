Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе.