События

07:08 22.08.2019

Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"21 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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