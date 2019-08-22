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06:37 22.08.2019

Правительство определило, как дети с особыми образовательными потребностями будут учиться вне школы

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Кабинет министров Украины принял постановление, которым определил порядок организации инклюзивных групп во внешкольном образовательном учреждении. Решение принято 21 августа во время заседания, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Принятое постановление впервые в Украине устанавливает четкие правила, как организовать инклюзивное обучение вне школы. В документе мы прописали все необходимые шаги - от того, что делать родителям для зачисления ребенка, к действиям администрации заведения и его учредителей. Это очень важно, ведь наша цель - развивать инклюзии в различных учебных заведениях. Ранее такие же порядки уже были утверждены для детских садов, школ, профтех и вузов. То есть с сегодняшнего дня правила организации инклюзии уже есть для всех уровней образования", - отметил первый заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

Как отмечается, чтобы ребенка с особыми образовательными потребностями причислили к внешкольному учреждению, его родителям или законным представителям необходимо подать соответствующее заявление.

"К нему необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ООП (вывод ИРЦ, индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью)", - отметили в пресс-службе.

Руководитель учреждения обязан создать инклюзивное группу. Он также должен сформировать команду психолого-педагогического сопровождения, в которую входят педагогические работники, администрация заведения и при необходимости другие специалисты. Эта команда работает над разработкой индивидуального учебного плана вместе с ребенком с особыми образовательными потребностями и его родителями.

Отмечается, что для старта работы инклюзивного группы заведение внешкольного образования должно отвечать таким требованиям, как архитектурная доступность зданий, помещений и прилегающей территории, поддержка принципов универсального дизайна в сфере образования, соответствующая материально-техническая и учебно-методическая база. Эти требования должны обеспечить администрация и основатели заведения.

Теги: #мон #инклюзивное_образование #украина #кабмин
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