Житель Днепропетровщины наладил контрабанду в Украину кокаина из стран Западной Европы

Киев. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Оперативники Службы безопасности Украины установили, что 52-летний уроженец Кривого Рога организовал ввоз в страну из стран Западной Европы наркотических средств, скрывая их в технических полостях автомобиля, и реализовывал их через разветвленную сеть дилеров в различных регионах.

"Правоохранители задержали фигуранта производства… в одном из пунктов пропуска Львовской таможни ГФС при пересечении государственной границы. Более полкилограмма кокаина злоумышленник спрятал в одной из ниш панели приборов автомобиля", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Согласно информации, розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет $75тыс.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.