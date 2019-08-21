Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

Пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией разоблачили фуру, которая перевозила контрабандные табачные изделия, сообщила Государственная пограничная служба.

"Во время совместной углубленной проверки правоохранители обнаружили сигареты, которые контрабандисты попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз", - говорится в сообщении погранведомства на странице в Фейсбуке.

В настоящее время идет разгрузка автомобиля и устанавливается количество табачных изделий, которые планировали незаконно переместить в страны ЕС.