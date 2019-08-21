События

22:52 21.08.2019

Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

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Пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией разоблачили фуру, которая перевозила контрабандные табачные изделия, сообщила Государственная пограничная служба.

"Во время совместной углубленной проверки правоохранители обнаружили сигареты, которые контрабандисты попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз", - говорится в сообщении погранведомства на странице в Фейсбуке.

В настоящее время идет разгрузка автомобиля и устанавливается количество табачных изделий, которые планировали незаконно переместить в страны ЕС.

Теги: #разоблачение #румыния #украина #контрабанда
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