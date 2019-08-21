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21:07 21.08.2019

Полиция в результате спецоперации в трех областях Украины задержала участников банды, которые грабили элитные квартиры

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Полиция в результате спецоперации в трех областях Украины задержала участников банды, которые грабили элитные квартиры

Полиция в результате спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области синхронно задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, спецоперация прошла быстро и без применения табельного огнестрельного оружия. В задержании группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение полиции КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - сказано в сообщении.

Полиция задержала налетчиков. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

Уголовное производство открыто по ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Продолжаются обыски по месту жительства грабителей и месту сокрытия награбленного имущества.

Теги: #киевская #бандиты #спецоперация
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