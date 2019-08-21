ЦИК признала избранным депутатом по округу №198 Рудыка, кандидат от "Слуги народа" Дьяченко возмущена невыполнением решений судов

Центральная избирательная комиссия Украины установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе №198, признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка, на основании протокола окружной комиссии об итогах голосования с пометкой "Уточненный" от 2 августа.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, в Комиссии указали, что Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 12 августа 2019 года признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и Комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного суда от 12 августа оставлено без изменений.

ЦИК проанализировала данное решение Верховного суда, а также решения Черкасского окружного административного суда от 25 июля, 3 и 9 августа, которые были оставлены в силе постановлениями Шестого апелляционного админсуда об отказе в удовлетворении исков кандидата в народные депутаты в округе 198 от "Слуги народа" Наталии Дьяченко и кандидата от партии "Сила и честь" Николая Сташука к окружной комиссии №198.

"На основании проведенных действий ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198. С учетом этого, комиссия постановила учесть указанные постановления Шестого апелляционного административного суда при продолжении действий по установлению указанных результатов выборов", - отмечается в сообщении.

В свою очередь в команде кандидата от партии "Слуга народа" Дьяченко агентству "Интерфакс-Украина" подчеркнули, что ЦИК проигнорировала решения Шестого апелляционного админсуда от 7 и 10 августа.

"ЦИК ссылается на решения, где было отказано истцу, а те, где суд удовлетворил иски и обязал ОИК и ЦИК возобновить избирательный процесс и установить результат, выполнив эти решения, в том числе пересчет по большинству участков - нет", - указали в штабе кандидата.

Также в "Слуге народа" обратили внимание, что судом установлены множественные нарушения избирательного процесса на округе №198 в части запечатывания документации, бездеятельности в рассмотрении заявлений о массовых нарушениях.

Кроме того, 14 августа кандидат Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудыка народным депутатом.

"Дело было остановлено до вступления в силу решения Верховного суда от 12 августа. Мы обращались с заявлением о его возобновлении уже два раза, но никакие действия не совершаются", - отметили в штабе Дьяченко, и добавили, что для защиты своих прав даже обратились в полицию в связи с невыполнением ЦИК решения Верховного суда.