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20:27 21.08.2019

Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ – СМИ

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Валерий Гребенюк заменил Безсмертного в ТКГ – СМИ

В политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представителя Украины Романа Безсмертного заменил Валерий Гребенюк, сообщает Радио Свобода со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Валерий Гребенюк, 1967 г. рождения, в 2008-2014 годах был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 г назначен дипломатическим советником СБУ по вопросам международно-правовых аспектов деятельности спецслужбы. Был представителем Украины в Европейском комитете по борьбе с терроризмом (CODEXTER).

Теги: #ткг #кадры
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