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19:25 21.08.2019

В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

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В ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе.

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. "Хотя, к сожалению, один человек был ранен", - заметил Сайдик.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. "Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.

Рабочая группа по безопасности, продолжил спецпредставитель, обсудила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Теги: #перемирие #обсе #сайдик
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