Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Главная военная прокуратура Украины опровергает данные, приведенные в статье российского интернет-издания со ссылкой на пост в соцсети бывшего народного депутата Украины, о том, что военное командование и правоохранительные органы скрывают факты насилия в отношении гражданского населения со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью избежать ответственности.

На сайте Генпрокуратуры в среду приводятся сведения по каждому из названных преступлений, в частности, с указанием приговоров.

"По каждому из приведенных случаев органами прокуратуры обеспечено выполнение задач уголовного судопроизводства, прежде всего в части содействия быстрому, полному и непредвзятому расследованию и судебному разбирательству с тем, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности. Таким образом, утверждение автора статьи о том, что военным командованием и правоохранительными органами системно скрываются факты насилия в отношении гражданского населения со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины с целью избежать ответственности, не соответствует действительности", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Информация о преступлениях внесена в Единый реестр досудебных расследований, Единый реестр судебных решений, в статистическую отчетность в органах прокуратуры и не имеет грифа "секретно".

Главная военная прокуратура также опровергает приведенные в статье данные о том, что в 2014-2015 годах военнослужащие в районе проведения антитеррористической операции (ныне - операции объединенных сил) совершили 147 преступлений в отношении гражданского населения, в том числе 20 убийств, а указанные факты скрываются от гражданского населения Украины.

"…По состоянию на 01.07.2019 года, непосредственно в районе проведения операции объединенных сил (АТО), расследуется и осуществляется процессуальное руководство в 66 уголовных производствах указанной категории", - сообщила прокуратура.

Всего с 1 апреля 2014-го по 1 июля 2019 года в суд направлено 326 производств, вынесено 184 приговора. Из этого количества непосредственно по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины расследуется и осуществляется процессуальное руководство в 10 уголовных производствах, за указанный период направлено в суд 36 производств, вынесен 21 приговор.