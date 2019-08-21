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18:37 21.08.2019

Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова осмотрели доктора – Денисова

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Украинского политзаключенного в Крыму Бекирова осмотрели доктора – Денисова

Украинского активиста Эдема Бекирова из Симферопольского СИЗО (оккупированный Крым) переместили в больницу, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката.

"Только что адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитного, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им.Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также омбудсмен сообщила, что во вторник, 27 августа, ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

"По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО. Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - отметила Денисова.

Также она указала, что поскольку проведение этих обследований инициирует правительство Российской Федерации, то можно говорить о выполнении второго решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по Эдему Бекирову.

"Я снова призываю международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод", – омбудсмен.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

15 апреля Денисова сообщила, что по данным дочери, состояние здоровья крымскотатарского активиста, инвалида I группы Эдема Бекирова, который удерживается в СИЗО Симферополя, ухудшается. "Его беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит одышка и постоянно скачет кровяное давление", - сообщила Денисова в Фейсбук. В связи с этим украинский омбудсмен вновь обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по его госпитализации.

11 июня проект "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката сообщил, что ЕСПЧ обязал РФ срочно поместить в больницу обвиняемого в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в связи с ухудшением его состояния.

Теги: #крым #денисова #бекиров
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