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16:52 21.08.2019

Кононенко недоумевает из-за решения НАПК по декларации, намерен внести изменения и обжаловать часть решения Нацагентства

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Кононенко недоумевает из-за решения НАПК по декларации, намерен внести изменения и обжаловать часть решения Нацагентства

Первый заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде 8-го созыва Игорь Кононенко сообщил, что получил письмо от Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) относительно проверки его декларации за 2015 год, хотя там приводятся данные за 2017 год, поэтому не видит оснований для открытия Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) уголовного производства.

"В СМИ распространяются яркие заголовки, где фигурирует моя фамилия, миллионы гривень и словосочетание "уголовное дело". Тем временем я узнал детали из письма… "Дело" базируется на решении НАПК по результатам проверки моей декларации за 2015 год. При этом в своем решении НАПК ссылается на документы 2017 года, которые совсем не касаются проверяемого периода. То есть сейчас, в 2019 году, открыто производство по декларации 2015 года, которую проверяли, принимая во внимание данные 2017 года", - написал Кононенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он привел детали. Так, одна из претензий НАПК, по словам нардепа, касается ценного движимого имущества, не подлежащего обязательному декларированию. "Заполняя декларацию, я решил задекларировать даже то, что необязательно декларировать. Считаю, что это является моим правом как субъекта декларирования и законом не запрещено", - отметил он.

Что касается вопроса о транспортном средстве, то Кононенко утверждает, что в 2015 году предоставил информацию о снятии с учета уничтоженной машины, о чем в НАПК была предоставлена справка из органов МВД с указанием даты регистрации авто и др. Согласно процедуре, в 2016 году автомобиль был снят с учета.

Кононенко пояснил и момент относительно акций: "их стоимость была указана исключительно на дату приобретения в связи с тем, что на момент заполнения декларации со стороны НАПК отсутствовали разъяснения относительно правильности заполнения данных".

Говоря об указанной в СМИ сумме в декларации-2015 (7,6 млн грн), нардеп сообщил, что в полученном решении НАПК "нет даже приблизительно такой суммы, там вообще нет никакой суммы".

"Согласно закону, декларанту предоставлена возможность внести изменения в декларацию. Это я и сделаю. Поэтому считаю заявление об открытии уголовного производства, мягко говоря, преждевременным. Потому что регистрировать уголовные производства было бы логично уже после того, как я воспользуюсь предоставленным мне законом правом внести изменения и уточнения. Начну с исправления ошибки на сумму в 1 гривню в доходах. (…) Добавлю информацию о невестке", - сообщил о своих намерениях нардеп.

Кроме того, он будет обжаловать решение НАПК в той части, с которой не согласен.

Ранее СМИ со ссылкой на директора НАБУ Артема Сытника сообщало, что НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Кононенко.

Теги: #напк #кононенко
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