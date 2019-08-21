События

17:19 21.08.2019

Кабмин вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки

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Кабмин вновь разрешил инспекторам Гоструда проводить проверки

Кабинет министров Украины вновь разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей, хотя в мае Шестой апелляционный административный суд отменил правительственное постановление, санкционировавшее такие проверки.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, которым располагает агентство, инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Теги: #кабмин
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