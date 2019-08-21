Продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на 2 года - Кабмин

Кабинет министров Украины установил, что продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года.

"Отныне школьникам с особыми образовательными потребностями может быть продлен продолжительность обучения на 2 года. Речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы. На каждом из этих уровней обучение может быть продлено на 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что вопрос увеличения продолжительности обучения будет принимать команда психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, согласовав это с родителями или законными представителями ребенка. Решение команды внедряется соответствующим приказом руководителя учреждения.