События

16:34 21.08.2019

Кабмин утвердил положение о Госслужбе по этнополитике и свободе совести

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Кабмин утвердил положение о Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Кабинет министров Украины утвердил положение о Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

"Документ определяет основные задачи и функции Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра культуры Украины, по реализации государственной политики в сферах межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что главной задачей Службы по этнополитике и свободе совести является повышение эффективности осуществления государственной политики, направленной на утверждение общественного согласия, создание условий для развития всех этнических и религиозных сообществ Украины, соблюдения общепризнанных стандартов прав человека в области обеспечения прав национальных меньшинств и свободы вероисповедания.

Ожидается, что деятельность ведомства позволит усовершенствовать и расширить инструментарий государственного регулирования в сфере обеспечения прав нацменьшинств и свободы совести для оперативного и качественного решения вопросов, связанных с защитой прав нацменьшинств и гармонизацией государственно-церковных отношений.

Теги: #кабмин
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