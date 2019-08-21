Суд отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" руководителя подразделения НКРЭКУ Бутовского

Соломенский районный суд г.Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей фигуранту дела "Роттердам+" замначальнику отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимиру Бутовскому, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранта дела "Роттердам+" Владимира Бутовского", - сообщает ЦПК на странице в микроблоге Твиттер в среду.

"Центр противодействия коррупции" напоминает, что прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам+". 13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум", - сообщили в ЦПК.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

9 августа директор НАБУ Артем Сытник призвал к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+". Он напомнил, что большая часть из них не в Украине.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что следствие ждёт позиции стороны защиты в деле "Роттердам+".

20 августа Соломенский райсуд Киева отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) для экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

21 августа Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск, в связи с тем, что "подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей", сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".