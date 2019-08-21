События

16:33 21.08.2019

Суд отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" руководителя подразделения НКРЭКУ Бутовского

2 мин читать
Суд отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам+" руководителя подразделения НКРЭКУ Бутовского

Соломенский районный суд г.Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей фигуранту дела "Роттердам+" замначальнику отдела управления энергорынка Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимиру Бутовскому, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранта дела "Роттердам+" Владимира Бутовского", - сообщает ЦПК на странице в микроблоге Твиттер в среду.

"Центр противодействия коррупции" напоминает, что прокурор просил меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам+". 13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум", - сообщили в ЦПК.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 8 августа уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники компании "ДТЭК".

9 августа директор НАБУ Артем Сытник призвал к сотрудничеству подозреваемых в деле "Роттердам+". Он напомнил, что большая часть из них не в Украине.

Руководитель САП Назар Холодницкий отметил, что следствие ждёт позиции стороны защиты в деле "Роттердам+".

20 августа Соломенский райсуд Киева отказал в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) для экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

21 августа Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск, в связи с тем, что "подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей", сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

Теги: #роттердам #арест #цпк #суд #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 21.08.2019
Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

16:04 21.08.2019
Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

14:47 21.08.2019
Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще семерым украинским военнопленным морякам

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще семерым украинским военнопленным морякам

14:14 21.08.2019
Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

12:04 21.08.2019
Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

11:03 21.08.2019
Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

09:52 21.08.2019
Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

20:16 20.08.2019
Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

17:30 20.08.2019
Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

17:26 20.08.2019
Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Москве оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

ПОСЛЕДНЕЕ

Кононенко недоумевает из-за решения НАПК по декларации, намерен внести изменения и обжаловать часть решения Нацагентства

Кабмин утвердил положение о Госслужбе по этнополитике и свободе совести

Ryanair добилась судебного запрета на проведение забастовки пилотов в Ирландии

Установлена личность еще одной жертвы пожара в одесской гостинице

96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержке – опрос

В Ивано-Франковской области лесники избили работников национального природного парка

Роман Терновский, осужденный в РФ за участие в "Правом секторе", вернулся в Украину

Киберполиция задержала создателя детской порностудии, скрывавшегося после внесения определенного судом залога

У подозреваемых в попытке рейдерского захвата опытного хозяйства в Харьковской области изъят арсенал оружия

Зарплату педагогам Киева повысят с 1 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА