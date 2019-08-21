Установлена личность еще одной жертвы пожара в одесской гостинице

Личность еще одной жертвы пожара в одесской гостинице "Токио Стар" установлена, осталось идентифицировать еще двух – ребенка и мужчины, сообщил в среду отдел коммуникации полиции Одесской области.

Так, установлено, что погибла жительница Сумской области, 1977 года рождения.

"Меры по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины – продолжаются", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время установлены личности семи погибших.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали. Среди погибших – ребенок и гражданка Австралии.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Киевский районный суд Одессы 20 августа избрал меру пресечения Черному – арест сроком на 60 суток без права внесения залога.