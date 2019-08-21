Мосгорсуд оставил в силе продление ареста еще семерым украинским военнопленным морякам

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты семерых военнопленных украинских моряков и оставил без удовлетворения их апелляции на продление ареста, сообщил руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения", - написал Полозов на своей странице в Фейсбуке в среду.

Адвокат проинформировал, что суд рассмотрел апелляции в отношении третьей группы военнопленных украинских моряков: Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки и Сергея Чулибы.

Как сообщалось, 16 августа суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении первой группы военнопленных украинских моряков (Михаил Власюк, Сергей Попов, Андрей Драч, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко) и второй группы (Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов).

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Украинские моряки на допросах в ФСБ РФ отказываются давать показания и подчеркивают, что являются военнопленными.