Программу борьбы с наркоманией утвердили в Харькове

Комплексная программа по противодействию распространению наркомании и снижения вреда от употребления психоактивных веществ "Чистый город" на 2019-2020 годы утвердили в среду, 21 августа, на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес, программа направлена на профилактику и предотвращение употребления психотропных веществ среди школьников и молодежи города. Она состоит из ряда мероприятий, в том числе разъяснительной работы и пропаганды здорового образа жизни в учебных заведениях, которая начнется уже с 1 сентября, а также масштабной информационной кампании о вреде наркотиков на местных телеканалах, в транспорте и тому подобное.

Кроме этого, в рамках программы предусмотрено финансирование мероприятий сотрудников Нацполиции, направленных на борьбу с незаконной торговлей психотропными веществами.

"Сегодня наш город кричит "нет" наркомании. Это новая программа, в рамках которой мы уже начали активное сотрудничество с правоохранительными органами и общественными организациями. Программа будет финансироваться из местного бюджета для того, чтобы мы могли оказывать помощь всем, кто хочет бросить эту заразу. Для этого нам необходимо содействие врачей, психологов и других специалистов, которые совместными усилиями дадут людям шанс выйти из этого "пике", - подчеркнул Кернес.

Он отметил также, что в городе будут активно бороться с рекламой наркотиков в виде интернет-адресов.

"Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как "минное поле", - добавил Кернес.