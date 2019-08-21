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14:27 21.08.2019

Киберполиция задержала создателя детской порностудии, скрывавшегося после внесения определенного судом залога

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Киберполиция задержала создателя детской порностудии, скрывавшегося после внесения определенного судом залога

Сотрудники Киберполиции второй раз задержали 51-летнего киевлянина, который ранее уже был задержан за организацию работы канала создания детской порнографии в сети, однако скрылся от правоохранителей после внесенного определенного судом залога

"В начале августа 2019 года решением Октябрьского районного суда города Полтавы была изменена мера пресечения с ареста на залог в 153 680 гривень 51-летнему киевлянину, который организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети. После внесения залога мужчина скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве", - сообщается на странице департамента киберполиции Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в среду, 21 августа, киберполиция задержала мужчину во второй раз.

Теги: #киберполиция #полиция #задержание
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