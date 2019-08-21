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13:40 21.08.2019

Заместителем главы правления ГПЗКУ назначен советник предправления группы советников госкорпорации

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Заместителем главы правления ГПЗКУ назначен советник предправления группы советников госкорпорации

Заместителем главы плавления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) назначен советник главы правления группы советников госкорпорации Василий Коваленко.

Согласно сообщению госкорпорации в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняла глава правления ГПЗКУ Ирина Марченко в среду.

В течение последних пяти лет Коваленко занимал должность директора ООО "Ковико-Групп", был консультантом отдела патронатной службы аппарата, директором департамента по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, внутреннего аудита, антикоррупционной деятельности и оборонной работы Киевской облгосадминистрации.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Кабинет министров назначил И.Марченко на должность главы правления ГПЗКУ как победительницу конкурсного отбора.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году - 1,4 млрд грн).

По итогам января-июня 2019 года госкорпорация получила 836,43 млн грн чистого убытка против 169,2 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Теги: #кадры #гпзку
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