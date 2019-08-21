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13:26 21.08.2019

Руководителем Нацпрограммы информатизации Кабмин утвердил замглавы Госагентства по вопросам электронного управления

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Руководителем Нацпрограммы информатизации Кабмин утвердил замглавы Госагентства по вопросам электронного управления

Кабинет министров Украины утвердил руководителем Национальной программы информатизации заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного управления Валерия Бакала.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как сообщалось, конкурсная комиссия высшего корпуса государственной службы в апреле 2018 года признала Бакала победителем конкурса на должность замглавы Госагентства по вопросам электронного управления.

В агентстве Бакал отвечает за согласование отраслевых, региональных программ и проектов информатизации, программ и проектов информатизации органов местного самоуправления, осуществления их координации, развитие межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота в органах государственной власти и местного самоуправления.

Теги: #кадры #кабмин
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