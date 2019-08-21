Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

Полтавский апелляционный назначил слушание по апелляционным жалобам на решение суда первой инстанции по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого на 30 августа.

Как сообщается на портале судебной власти Украины, заседание суда будет транслироваться онлайн.

"Залы судебных заседаний апелляционного суда являются небольшими по размерам и не могут вместить большого количества присутствующих, а потому в соответствии с частью 1 статьи 328 Уголовного процессуального кодекса Украины количество присутствующих в зале судебного заседания может быть ограничено председательствующим в случае недостаточности мест в зале. Поэтому отмечаем, что за ходом рассмотрения данного дела в апелляционной инстанции можно следить в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Суд не может приступить к рассмотрению апелляции с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились в связи с реформированием апелляционного суда, неявкой Кернеса и других обвиняемых, их адвокатов, а также рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.