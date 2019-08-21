События

12:04 21.08.2019

В Днепре нарушивший ПДР водитель "Ягуара" нанес телесные повреждения полицейскому

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В Днепре нарушивший ПДР водитель "Ягуара" нанес телесные повреждения полицейскому

В Днепре на пр. Слобожанского во вторник ночью патрульные полицейские остановили водителя автомобиля "Jaguar S-type" за нарушение правил дорожного движения, однако во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь, в результате чего он получил многочисленные ушибы.

"После совершения правонарушения водитель покинул место преступления. По г.Днепр был введен оперативный план "Перехват", в результате которого 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции", - сообщает в среду пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Следователи задержали водителя, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

В полиции отметили, что максимальное наказание, которое грозит задержанному, - до трех лет лишения свободы.

Теги: #дтп #днепр
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