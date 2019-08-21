События

11:53 21.08.2019

В Броварах предотвратили заказное убийство бывшей жены бизнесмена и дочери, которые в суде пытаются отстоять частный самолет

2 мин читать
В Броварах предотвратили заказное убийство бывшей жены бизнесмена и дочери, которые в суде пытаются отстоять частный самолет

Правоохранители предотвратили в Броварах (Киевская обл.) заказное убийство матери и дочери, задержаны четверо подозреваемых – организаторы и потенциальные исполнители.

Как сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы получили информацию о том, что житель Броваров, владелец промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что он "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода. Так, бывшие супруги оспаривали в суде право собственности, в частности, на долю в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

За совершение убийства заказчик вместе с третьей женой предлагал исполнителю $50 тыс.

Оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Был осуществлен контроль за совершением "преступления" и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" для заказчика сделаны постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении.

Правоохранители задержали организатора преступления и его жену по месту жительства. Кроме того, на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме - его жена, с которой он был в сговоре.

По информации полиции Киевской области, по месту жительства проведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карточки, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области указала, что речь идет о матери и дочери - 53-летней Надежде Головач и 31-летней Юлии Зайковской.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Готовятся сообщения о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятых вещах и документах.

Теги: #бровары #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:47 21.08.2019
СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

14:32 20.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию прекратил трансляцию российских каналов в гостинице в Черкасской области после обращения СБУ

Нацсовет по телерадиовещанию прекратил трансляцию российских каналов в гостинице в Черкасской области после обращения СБУ

12:34 20.08.2019
СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

15:22 19.08.2019
СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

13:48 19.08.2019
Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

12:17 17.08.2019
СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

09:53 17.08.2019
В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

09:53 17.08.2019
СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

11:24 16.08.2019
ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

13:27 15.08.2019
СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Рассмотрение апелляции по делу Кернеса в Полтавском апелляционном суде назначено на 30 август

В Днепре нарушивший ПДР водитель "Ягуара" нанес телесные повреждения полицейскому

Фарватер Припяти исследуют для создания новых маршрутов посещения Чернобыльского заповедника - "Госгидрография"

Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel

Звезды оперной сцены, пианисты примут участие в официальных торжествах по случаю Дня независимости Украины

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ вместо Забродского

Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможных злоупотреблений Климкиным и Порошенко

США и Румыния высказались против строительства "Северного потока 2"

В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

"Лисичанскводоканал" в Луганской области из-за задолженности отключен от электроснабжения, без воды около 80 тыс. жителей – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА