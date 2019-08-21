В Броварах предотвратили заказное убийство бывшей жены бизнесмена и дочери, которые в суде пытаются отстоять частный самолет

Правоохранители предотвратили в Броварах (Киевская обл.) заказное убийство матери и дочери, задержаны четверо подозреваемых – организаторы и потенциальные исполнители.

Как сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины, оперативники спецслужбы получили информацию о том, что житель Броваров, владелец промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что он "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода. Так, бывшие супруги оспаривали в суде право собственности, в частности, на долю в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

За совершение убийства заказчик вместе с третьей женой предлагал исполнителю $50 тыс.

Оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Был осуществлен контроль за совершением "преступления" и осуществлена имитация убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" для заказчика сделаны постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении.

Правоохранители задержали организатора преступления и его жену по месту жительства. Кроме того, на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме - его жена, с которой он был в сговоре.

По информации полиции Киевской области, по месту жительства проведены санкционированные обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, банковские карточки, часть денежных средств, которыми рассчитывались за совершение заказного убийства.

Пресс-служба прокуратуры Киевской области указала, что речь идет о матери и дочери - 53-летней Надежде Головач и 31-летней Юлии Зайковской.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Готовятся сообщения о подозрении, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также ходатайство о проведении обысков и о назначении судебных экспертиз по изъятых вещах и документах.