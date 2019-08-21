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11:25 21.08.2019

Фарватер Припяти исследуют для создания новых маршрутов посещения Чернобыльского заповедника - "Госгидрография"

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Фарватер Припяти исследуют для создания новых маршрутов посещения Чернобыльского заповедника - "Госгидрография"

Государственное учреждение "Госгидрография" Государственной службы морского и речного транспорта Украины совместно с Научным гидрофизическим центром НАН Украины и Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником проводит экспедиционные исследования в акваториях реки Припять.

"Результаты этих исследований будут использованы для создания новых маршрутов посещения заповедника, в частности маршрута с использованием водных путей, обустройством соответствующих контрольно-пропускных пунктов и визит-площадок", - сообщила "Госгидрография" на сайте.

Объектом исследований выступает акватория главного навигационного фарватера реки Припять от 30 до 62 км (в пределах заповедника). Исследования выполняются с использованием специализированного судна "Дельфин" и маломерного судна Aqua Spirit.

Согласно сообщению, в рамках проекта будут выполнены гидрографические, гидроакустические и гидрологические исследования, а также радиационно-экологический мониторинг для изучения радиационного и экологического состояния Припяти.

Результаты также планируют использовать в процессе прогнозирования экологического состояния русла реки, изменений геологического строения рельефа дна, при корректуре речных карт и пособий для плавания, в разработке рекомендаций для безопасного судовождения, а также для пополнения базы данных, формируемой в рамках создания гидрографического фрагмента автоматизированного банка цифровых океанографических данных совместно с Мининфраструктуры, Морской администрацией и НАН Украины.

Как сообщалось ранее, Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж.

Ранее глава Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что восстановление судоходства на Припяти позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

Теги: #припять #госгидрография #заповедник #чернобыльская_зона
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