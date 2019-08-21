События

11:04 21.08.2019

Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel

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Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel

Противоречия между киностудиями Walt Disney Co. и Sony Pictures Entertainment могут привести к разрыву партнерских отношений и исчезновению персонажа Человека-паука из фильмов по вселенной комиксов Marvel, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, студии не могут договориться об условиях новой сделки, в частности, по поводу распределения выручки от кассовых сборов. По некоторым данным, Disney потребовала от Sony 50% выручки от фильмов с Человеком-пауком, тогда как Sony настаивает на прежних 5%.

Между тем представители Sony написали в соцсети Twitter, что Disney отказалась отпустить главу Marvel Кевина Файги поработать главным продюсером нового фильма франшизы "Человек-паук". Возможное объяснение - его высокая занятость в связи с тем, что в рамках приобретения активов 21st Century Fox студии достались права на персонажей "Людей Икс", и Disney рассчитывает включить их в свои следующие фильмы.

Права на фильмы про Человека-паука принадлежат Sony, однако Disney договорился с ней об "аренде" персонажа для участия в своих фильмах, снятых на основе вселенной Marvel, в 2015 году. Sony приобрела права на киноперсонажа в 1999 году, до того, как Disney купила Marvel за $4 млрд.

Фильм 2019 года "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в мировом прокате $1,1 млрд, что является рекордом для Sony Pictures. Также персонаж, сыгранный тем же актером Томом Холландом, был частью супергеройской команды в картине "Мстители: Финал", ставшей самым кассовым фильмом в истории ($2,79 млрд).

Теги: #marvel #sony #disney #кино
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