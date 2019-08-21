Звезды оперной сцены, пианисты примут участие в официальных торжествах по случаю Дня независимости Украины

В торжественном шествии по случаю Дня независимости Украины (Шествие достоинства) примут участие пять оркестров, украинские звезды мировой оперной сцены, 18 пианистов и народные артисты Украины, сообщает сайт ТСН.

Постановщиками мероприятия стали режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко.

Как отметил Бадоев, акцент будет сделан на людях. "Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций и специальных конструкций на Майдане, сместив акценты на людей - их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна", - сказал он.

В свою очередь Коляденко добавила: "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта – людей, которые создают историю нашего государства", - добавила режиссер-постановщик Елена Коляденко.

По информации издания, специальным гостем станет украинский композитор Мирослав Скорик, а вокалистка группы ONUKA Ната Жижченко будет петь в торжественной части мероприятия.

Как сообщалось, в Шествии достоинства примут участие более 350 военнослужащих из Сухопутных войск, Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, ветераны АТО/ООС.

Кроме того, отдельной "коробкой" пройдут ветераны, отмеченные боевыми наградами за участие в АТО/ООС. Также наравне с мужчинами в расчете ВСУ примут участие две женщины-военнослужащие (в "коробке" Сухопутных войск).

В Минобороны отмечают, что Шествие достоинства будет отличаться новым форматом. Вместо традиционного военного парада с демонстрацией боевой техники и авиации - минимальное количество военных и отказ от показа арсенала вооружений.

В этот раз участие в мероприятии примут только те, кто отличился на службе или имеет ведомственные награды либо же государственные награды.

Как сообщалось, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.