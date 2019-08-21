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08:16 21.08.2019

В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

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В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

На территории одного из поселков Станично-Луганского района Луганской области был обнаружен тайник с боеприпасами и оружием, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил и Национальной полиции, изъяли из тайника, находившейся неподалеку лесополосы три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к минометам калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22. Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот - калибра 7,62 мм.", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

По мнению правоохранителей, тайник был оборудован в 2014 году участником незаконных вооруженных формирований, который сейчас находится в розыске по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и скрывается на временно оккупированной территории Луганщины.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #тайник #украина #боеприпасы
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