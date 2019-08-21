"Лисичанскводоканал" в Луганской области из-за задолженности отключен от электроснабжения, без воды около 80 тыс. жителей – ГСЧС

вода В Лисичанске Луганской области на объектах КП "Лисичанскводоканал" в результате задолженности отключили электроснабжение, около 80 тыс. жителей остались без воды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты КП "Лисичанскводоканал" (4 насосные станции и 2 канализационные насосные станции) в г. Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. жителей)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

ГСЧС организовало доставку воды.

"В течение суток населению подвезено 76 м3 технической и 40 м3 питьевой воды (из них подразделениями ГСЧС 61 м3 технической и 40 м3 питьевой воды). От ГСЧС привлечено 18 человек личного состава и 7 единиц техники", - подытожили в ГСЧС.