События

07:19 21.08.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов: неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела: неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов, возле Луганского - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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